شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد يعتبر استمرار التعدى على الأراضى الزراعية تهديدا للأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى وتحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، موضحا أن البناء على الأراضى الراعية كان مصدر النمو العقارى في مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التعدى على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المورد الرئيسى الطبيعى لمصر هو الأرض ثم المياه بعد ذلك.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدانة، لافتا إلى أن استمرار التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى تحطم المواد الخام الرئيسية للزراعة في مصر.

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وكان تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً اليوم الإثنين عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وإزالتها فوراً وذلك بعد قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، باستمرار الموجة حتى 15 سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية.

وقال شعراوى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة حوالى 11 ألف و 417 حالة مبانى واسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع ، كما تم إزالة 4003 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألأف فدان.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أظهر أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبانى على مساحة 428 ألف متر، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، وتنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة 376 ألف متر، وفى قنا تم إزالة 1163 حالة مبانى على مساحة 296 ألف متر ، وفى الإسماعيلية تم إزالة 367 على مساحة 234 ألف متر، وفى السويس تم إزالة 840 حالة مبانى على مساحة 145 ألف متر، وفى المنيا تم إزالة 622 حالة مبانى على مساحة 108 آلاف متر وفى أسوان تم إزالة 93 حالة مبانى على مساحة 105 آلاف متر.