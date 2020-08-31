شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشيد بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى مستشفى حميات الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتواجد بداخل مستشفى الحميات بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استكمالاً لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد، لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأوضحت الوزارة، أن الوزيرة تفقدت الأقسام المختلفة بالمركز، مؤكدة أنه مُجهز بالكامل على أعلى مستوى، ويعد مركزًا للفيروسات بشكل عام بعدما كان يقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس "سى" و "بى" فقط، وأن مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، يُعد المركز الأول الذي تم إنشاؤه بإقليم جنوب الصعيد ويخدم جميع محافظات الإقليم بالكامل، ويضم عيادات متكاملة تقدم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف التخصصات، وعيادة أمراض صدرية، كما يضم معملاً متطورًا يحتوي على أجهزة "pcr" لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروسات بسعة 1500 تحليل في اليوم، بالإضافة إلى مشاركته في المبادرات الصحية تحت شعار "100 مليون صحة".

Advertisements

وأكدت إن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تم استغلاله فى زيادة القدرة التشغيلية لمستشفى الحميات، وفقًا لخطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على تخصيص مسارات آمنة داخل المركز لمنع التزاحم والاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس والمرضى غير المصابين بالفيروس، حرصّا على تقديم الخدمة الطبية بالكامل لجميع المرضى المترددين على المركز.

وذكرت: أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى بمركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، موجهة الشكر لجميع العاملين لما يبذلونه من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع القائمين عليه.

وحرصت على كتابة رسالة شكر خطية بالمركز قائلة: "شرفت بزيارتي للصرح الطبي المحترم مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والذي كان لي الشرف في الإشراف على تجهيزه عام 2016، واتمنى كل التوفيق للعاملين بهذا الصرح الطبي، وأشكرهم على عطائهم لوطنهم، وأشكر صندوق تحيا مصر للعطاء القيم الدائم لخدمة الوطن".

وأطمأنت الوزيرة على سير العمل بمستشفى الحميات بالأقصر، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ضمن خطة الوزارة لتطوير 38 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

ويذكر، أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضى.