حبس مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته لسرقته في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بقصد سرقته في روض الفرج.

كما أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي لجثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة شخص ملقاة داخل شقة في منطقة روض الفرج، وأن وراء الحادث مسجل خطر قتل الضحية بهدف سرقة أموال من شقته، وحرر محضرًا بالواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشقق السكنية في منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المكان وتبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عامًا، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة كشفت ملابسات الحادث، بأن المتهم قرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلًا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات؛ طالبًا مبلغًا من المال وعندما رفض الأخير، استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أمواله وفر هاربًا، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.