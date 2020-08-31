بالفيديو.. ضبط 3.5 طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بسيارة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشف مقطع فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية عن ملابسات ضبط كمية من البانجو المخدر بالسويس. أجهزة الأمن بالوزارة ضبطت 3.5 طن من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل لتوجه ضربة موجعة لتجار الكيف. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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