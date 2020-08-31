"دي مرات صاحبك".. تفاصيل مقتل مسنة على يد ابنها بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة عابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من نجل المجني عليها يفيد بعثوره على جثة والدته مقتولة وبها آثار خنق بالرقبة وكدمات بالرأس، وأفاد بقيام القاتل بسرقة محتويات الشقة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة، حيث أفاد الجيران أن الابن كانت علاقته بوالدته متوترة منذ فترة بسبب رغبته في الزواج من سيدة ورفض المجني عليها لها.

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وأوضحت التحقيقات المبدئية أن المتهم كان ينوي الزواج من زوجة صديقه بعد تطليقه منها، إلا أن المجني عليها رفضت إتمام الزيجة بسبب سوء سلوك السيدة "عيب عليك.. دي مرات صاحبك".

وأشار المجني عليه في اعترافاته إلى أن والدته هددته بإبلاغ صديقه بما ينوي عليه ابنها، ما دفعه للتخلص منها حيث استغل نومها وقام بخنقها بواسطة "مخدة" إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بإخفاء بعض محتويات الشقة لتضليل رجال المباحث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.