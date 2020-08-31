محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة عابدين.
تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من نجل المجني عليها يفيد بعثوره على جثة والدته مقتولة وبها آثار خنق بالرقبة وكدمات بالرأس، وأفاد بقيام القاتل بسرقة محتويات الشقة.
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة، حيث أفاد الجيران أن الابن كانت علاقته بوالدته متوترة منذ فترة بسبب رغبته في الزواج من سيدة ورفض المجني عليها لها.
وأوضحت التحقيقات المبدئية أن المتهم كان ينوي الزواج من زوجة صديقه بعد تطليقه منها، إلا أن المجني عليها رفضت إتمام الزيجة بسبب سوء سلوك السيدة "عيب عليك.. دي مرات صاحبك".
وأشار المجني عليه في اعترافاته إلى أن والدته هددته بإبلاغ صديقه بما ينوي عليه ابنها، ما دفعه للتخلص منها حيث استغل نومها وقام بخنقها بواسطة "مخدة" إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بإخفاء بعض محتويات الشقة لتضليل رجال المباحث.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "دي مرات صاحبك".. تفاصيل مقتل مسنة على يد ابنها بعابدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.