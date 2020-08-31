لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية بمناسبة أعمال تطوير ميدان الفردوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، باتخاذ إجراءاتها، لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس، وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبري المستحدث بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلي لنفق الفردوس ومسطح كوبري الفردوس، للقادم من مناطق العباسية، تجاه مناطق أحمد سعيد مع الاستبقاء على حركة المرور بكوبري الفردوس بالاتجاهين.

ويتم إجراء تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من الساعة 12:00 منتصف ليل اليوم الإثنين، ذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس، وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليوناني فيساراً تجاه مناطق أحمد سعيد.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.