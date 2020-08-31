"حظر الشيشة والبوفيه المفتوح".. ننشر ضوابط عودة الفنادق العائمة للعمل رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا رسميًا بضوابط استئناف العمل بالفنادق العائمة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشترطت الضوابط، ضرورة تقدم كل فندق، بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية، وإحدى الشركات الدولية المعتمدة للسلامة الصحية والغذائية، شريطة أن تكون شركة مختلفة عن المتعاقد معها الفندق، ويختار بين ثلاث شركات للفحص والتفتيش والتأكد من توافر الاشتراطات العالمية، فيما يخص معايير السلامة المهنية والصحية والغذائية، مع تقديم المدير العام لكل فندق، تعهد كتابي بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، والتي ينص عليها تقرير الشركة الدولية وضوابط وزارة الصحة، للحماية من تفشي فيروس كورونا، كما يتعهد بألا تزيد نسب الإشغال عن 50%.

ويتم تقسيم العودة للعمل إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: مراجعة الشركة لاشتراطات السلامة المهنية والصحية عن بُعد في غضون 10 أيام من تاريخ مخاطبة الشركة، وعند اجتياز الفندق للمراجعة بنجاح يتم تقديم طلب للغرفة التي توفد لجنة تضم مفتشي وزارة السياحة والآثار وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتمنح بعد المراجعة الفندق العائم شهادة تشغيل، مقابل اشتراك يتراوح بين 150 إلى 115 يورو.

المرحلة الثانية: منح الفندق شهادة معتمدة من الشركة الدولية بالتزامه بالاشتراطات والضوابط الصحية، وتكون صالحة لمدة عام مقابل تكلفة خدمات قدرها 205 يورو للفندق أكثر من 51 كابينة، و180 يورو للفندق من 26 إلى 50 كابينة، و156 يورو للفندق أقل من 25 كابينة.

وتضمنت الضوابط، أنه للاشتراك في المبادرة يجب سداد رسوم اشتراك الغرفة للعام الجاري، ويتم سداد قيمة الاشتراك للمرحلة الأولى والثانية لحساب الغرفة الرئيسية، ولا يسمح بتنظيم أية رحلات على الفندق العائم قبل بداية أكتوبر المقبل.

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وجاءت الضوابط كالتالي:

اشتراطات المراسي:

- تخصيص مكان على المرسى لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.

- تحديد أماكن بارزة لتوقف وانتظار الركاب ومراعاة المسافة الآمنة.

- توفير أجهزة قياس حرارة للنزلاء.

- توفير أدوات الوقاية من كمامات ومطهرات.

- ضوابط استقبال النزلاء:

- تزويد الفندق ببوابة تعقيم وإنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا وباستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.

- توخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

- إبلاغ وزارة الصحة فورا حال اكتشاف حالة إيجابية لأحد النزلاء.

- ضرورة إطلاع النزلاء على كل تلك الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني للفندق.

- إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

اشتراطات الغرف:

- مراعاة التنظيف والتعقيم الكامل.

- توفير أدوات الحماية الشخصية والمعلومات الكاملة عن طبيعة الفيروس التاجي.

- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عامًا كحد أقصى.

- تطهير الكارت الخاص بالغرفة ووضع أكواب أحادية الاستخدام.

- سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه وتحويل الحالة المصابة للعزل وتطهير الغرفة محل إقامتها.

اشتراطات المطاعم داخل الفندق:

- حظر البوفيه المفتوح في تقديم الطعام تمامًا.

- حظر تقديم الشيشة.

- قياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان.

- وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.

- تطهير مياه حمامات السياحة بأقصى تركيز ممكن من الكلور "5 مجم لكل لتر".

- تطهير المنطقة المحيطة بالحمام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتسليم الفوط بالغرف لتقليل التواصل.

- يتكرر الأمر نفسه مع صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الذي يتم تطهيره بالكامل عند الاستخدام، مع حظر استخدام الجاكوزي.

- مراعاة التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات، ووضع سلات قمامة آمنة.

- الاعتماد على أدوات أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- توفير التهوية الجيدة في شتى أرجاء الفندق، وأدوات التعقيم على الموائد.

- تعقيم البار بالكامل يوميا.

- توعية النزلاء ووضع اللافتات الإرشادية التي تحافظ على التباعد الاجتماعي.

- التحذير من الأخطاء التي تسبب العدوى.

ضوابط العمال:

- العمل بنصف عدد العاملين في الفندق.

- توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة.

- يلتزم الفندق بتوفير مسكن غير متكدس ولا مزدحم للعاملين لديه، أو العاملين في المحال التجارية التابعة له.

- عدم تشغيل كبار السن مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.

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