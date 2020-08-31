الرعاية الصحية: "النصر التخصصي" أجرى 1320 قسطرة قلبية وتشخيصية بنسبة نجاح 99%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح عمليات القسطرة القلبية العلاجية والتشخيصية التي أجريت في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، بنسبة 99%، لافتة إلى إجراء 1320 قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية ناجحة من خلال فريق قسطرة القلب بالمستشفى الذي حقق نسب نجاح أعلى من النسب العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، اليوم الاثنين، إلى إجراء 1629 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، بالإضافة إلى تركيب 383 دعامة، وإجراء861 قسطرة تشخيصية، فضلًا عن تركيب أكثر من 67 جهاز منظم لضربات القلب تحت الجلد لتتبع معدل ضربات القلب واستعادة نبضات القلب الطبيعية.

وأوضح الدكتور محمد فهيم موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بالهيئة، أنه جرى تفعيل منظومة قسطرة القلب الطارئة بمستشفى النصر التخصصي، لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة في الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية، ولفت إلى أن المستشفى يضم فريق كامل لجراحة القلب يضم استشاريين في تخصصات التخدير والقلب والجراحة بالإضافة إلى أخصائي العناية المركزة وطبيب مقيم لجراحة القلب للعمل على مدار 24 ساعة، وأشار إلى جاهزية واستعداد المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال كافة الحالات، مؤكدًا قدرة الفريق الطبي بالمستشفى على إجراء عمليات في غاية الصعوبة والدقة، تنفذ بصورة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل"، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى دائمًا إلى تطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، والتي تعمل حاليًا بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحي الشامل، وقريبًا ستنطلق بمحافظة الأقصر إلى أن تمتد لتشمل كل أرجاء جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى إضافة حزم الخدمات المستحدثة إلى كل مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد ومن ضمنها مستشفى النصر التخصصي، حيث تم إضافة (3) خدمات مستحدثة بالمستشفى شملت "القسطرة الطرفية، والمسح الذري، والغسيل الكلوي للأطفال".

وتابع أن الهدف من إضافة هذه الخدمات المستحدثة بالمستشفيات، هو تقديم الخدمة الطبية المميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة طبقًا لاحتياجاتهم الفعلي، وبما يمكن المنتفع من الحصول على الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر خارجها، مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمنظومة على يد مجموعة من أفضل الاستشاريين والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال، والتي تقدم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية، كما أن المستشفى في أتم الاستعداد لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الكبار والأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد.

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