أخبار مصر | الزراعة: ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين عن ضبط كمية من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أغسطس.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 153 طن و976 كيلو منها 59 طن و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الأدمي و94 طن و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1210 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق منفصل، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للاسهام في حل مشكلة البطالة.

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‏وقال القصير ان هناك فرص واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الالبان والمناحل وتربية الدواجن والارانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير انه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏وأشار وزير الزراعة الي اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وايضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الانتاج الحيواني وايضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

‏ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شتي انواع الدعم والرعاية.