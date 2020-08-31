أخبار مصر | بالتفاصيل.. خطة متكاملة لتطوير شارعي السلطان حسن والرفاعي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. خطة متكاملة لتطوير شارعي السلطان حسن والرفاعي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنقطة الجنوبية، عن العديد من المقترحات لتطوير شارعي السلطان حسن والرفاعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الاقتراحات تشمل تطوير ورفع كفاءة الميدان، وتتضمن تركيب بلاط انترلوك وتوحيد لونه وتغيير كافة البلدورات بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة.

وأوضحت أن هذه الشوارع المجاورة لمسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي تعد منطقة سياحية أثرية ذات طراز فريد من نوعه، وخاصة بعد انتهاء أعمال مشروع الصرف الصحي، الذي كان يتم بالمنطقة.

ويذكر أن نائب المحافظ قد عقدت اجتماع فى وقت سابق لمناقشة وتحديد خطة العمل التى يجب ان تتم من خلالها الاعمال وقامت بمتابعة الاعمال الجارية المتعلقة بخطة التطوير الموضوعة.

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وفي هذا السياق تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع محمد علي، واستمعت إلي شرح مفصل لخطة العمل والبرنامج الزمني لأعمال الرصف والإنارة، وقد وجهت بضرورة تنفيذ اعمدة الانارة بالتصميم الإسلامى حتى يتناسق مع طبيعة المكان، كما اقترحت عمل مكان ترفيهى وبه مقاعد ويتم تزيينه بالزهور، من شأته اضافة لمسات جمالية كما يتم استخدامه استراحة لرواد المكان.

وأكدت "جهيان" على ضرورة العمل والتنفيذ بشكل سريع مع ضغط الجدول الزمنى للاعمال وضرورة اعطاء الأولوية لأعمال التطوير.

كما تابعت نائب المحافظ الأعمال الجارية بسوق التونسى الجديد، مشددًا على الانتهاء من الطبقة الرابطه قبل الاخيره للاسفلت داخل السوق وشارع بين المدابغ ويتبقي جزء بسيط بامتداد ش الجزائر.

وشددت على سرعة إطلاق التيار الكهربائي للسوق خلال 48 ساعة وقد تم تمهيد ارضية البدرومات لمباني السوق.

ولفتت المهندسة جيهان عبدالمنعم، إلى انه تم عزل وتبليط الأسطح لمباني السوق، وتم الانتهاء بنسبة 90%من اعمال الصرف الصحي والمتبقي يتم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، كما تم الانتهاء من توصيل خط المياه وخط الحريق.