أخبار مصر | هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر قائمة الاكثر تداولا علي موقع تويتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر قائمة الاكثر تداولا علي موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هشتاج "كمل يا سيسي" قائمة الأكثر تداولا علي موقع التدوينات الصغير "تويتر"، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بانجازات الرئيس علي مدار السنوات الماضية.

وشارك في الهشتاج الآلاف من المصريين مطالبين السيسي بالبقاء من اجل الوطن وتطويره والقضاء علي العشوائيات والفاسد.

وقال أحد الاشخاص عبر حسابه "للى السيسى عمله فى 7 سنين اكتر من اللى اتعمل فى مصر من 100 سنه فاتو ‏⁧‫" وقال آخر‬⁩ "الرئيس السيسي قائد ثورة مصر في القرن ٢١ وقام بمشروعات علي الارض خلال ٦ سنوات تعد إنجازا فريدا - رجل نزيه قوي حاسم القرار - ولكن عندما نجد أنه يتعرض لرد فعل معاكس وظلم فالسبب والحل يكمن في إعلام وسياسة يفتقدوا التواصل الجيد مع المواطن".

وأضاف أخر عبر الهشتاج "‏⁧‫‬⁩ كمل و100 مليون مصري معاك ولا عزاء لخرفان البنا" فيما علق آخر "معاك يا زعيمنا، ربنا يحفظك وينصرك على كل من يعادي مصر، حفظ الله مصر ورئيسها ‬⁩".

‏⁧وغرد آخر عبر حسابه الشخص "كلنا معاك يا ريس تحيا مصر البلد شافت نهضه بيك مشفناهاش من ساعة ما وعينا عالدنيا" واستكمل آخر "كمل واقضي الي العشوائيات".

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وتابع آخر "بطل الابطال وتحيا مصر رغم أنف كل حاقد وحاسد عدوا جبان"

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