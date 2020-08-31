أخبار مصر | هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر قائمة الاكثر تداولا علي موقع تويتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر قائمة الاكثر تداولا علي موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدر هشتاج "كمل يا سيسي" قائمة الأكثر تداولا علي موقع التدوينات الصغير "تويتر"، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بانجازات الرئيس علي مدار السنوات الماضية.
وشارك في الهشتاج الآلاف من المصريين مطالبين السيسي بالبقاء من اجل الوطن وتطويره والقضاء علي العشوائيات والفاسد.
وقال أحد الاشخاص عبر حسابه "للى السيسى عمله فى 7 سنين اكتر من اللى اتعمل فى مصر من 100 سنه فاتو " وقال آخر "الرئيس السيسي قائد ثورة مصر في القرن ٢١ وقام بمشروعات علي الارض خلال ٦ سنوات تعد إنجازا فريدا - رجل نزيه قوي حاسم القرار - ولكن عندما نجد أنه يتعرض لرد فعل معاكس وظلم فالسبب والحل يكمن في إعلام وسياسة يفتقدوا التواصل الجيد مع المواطن".
وأضاف أخر عبر الهشتاج " كمل و100 مليون مصري معاك ولا عزاء لخرفان البنا" فيما علق آخر "معاك يا زعيمنا، ربنا يحفظك وينصرك على كل من يعادي مصر، حفظ الله مصر ورئيسها ".
وغرد آخر عبر حسابه الشخص "كلنا معاك يا ريس تحيا مصر البلد شافت نهضه بيك مشفناهاش من ساعة ما وعينا عالدنيا" واستكمل آخر "كمل واقضي الي العشوائيات".
وتابع آخر "بطل الابطال وتحيا مصر رغم أنف كل حاقد وحاسد عدوا جبان"
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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ.
ومن جانبه، عرض المهندس محمد يحيى زكى الموقف التشغيلى للشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالى للهيئة، وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالى الجارى، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجارى تنفيذها.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة، ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التى تدخل فى مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلى لبلورة المشروعات المستهدفة فى هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.