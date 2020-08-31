مصر | تحويلات مرورية لمدة 3 أيام لتطوير ميدان الفردوس بالعباسية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية لمدة 3 أيام لتطوير ميدان الفردوس بالعباسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الإدارة العامة للمرور بإتخاذ إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس بمنطقة العباسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبرى الفردوس للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الإستبقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالإتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام إبتداء من الساعة 12،00 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31/8/2020.

وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.