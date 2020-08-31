مصر | رئيس النيابة الإدارية يوجه بسرعة إنجاز التحقيقات في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس النيابة الإدارية يوجه بسرعة إنجاز التحقيقات في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارين مديري النيابات بسرعة إنجاز التحقيقات، وإحالة كافة المخالفين للمحاكمة التأديبية.

جاء ذلك في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها.

وتاكيدا علي وجوب انفاذ حكم المادة 175مكررا من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٩ في 21_8_2019، بشأن حالات الاحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من اثارها الاجتماعية والاقتصادية.

حيث أمر "المنشاوي" في منشوره الصادر اليوم الاثنين، بالأتي:

١ - سرعة انجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء علي وجه عاجل

٣- مراعاة ما تقتضيه المادة ١٧٥ مكررا من التعليمات العامة سالفة الذكر

بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها الي المحاكمة التأديبية

العاجلة.

٣- علي النيابات اخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي

تتناول مخالفات البناء سالف الاشارة اليها.

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وفي سياق متصل، أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بنحو 8 ملايين جنيه. كما أمر بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٠ بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة، فيما تتضمنه بلاغ محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون. فضلًا عما تناوله التلفزيون المصري ببرنامج "التاسعة "الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" المذاع على القناة الأولى من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ ١٧ ٤ ٢٠١٢ والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض ١٦ ضمن القطعة رقم ٣ ولا يوجد به أملاك دولة.