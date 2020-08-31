مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حبس المطرب إيساف وإخلاء سبيل السيدة المعتدية علي ضابط شرطة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حبس المطرب إيساف وإخلاء سبيل السيدة المعتدية علي ضابط شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
28 أكتوبر.. نظر التظلم بأمر منع التصرف لأحد متهمي فساد المليار دولار
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل التظلم المقدم في أمر المنع من التصرف في الأموال رقم 56 لسنة 2017، أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص لكل من " م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار ، و" ف.ح.م" و" ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق، لجلسة 28 أكتوبر المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الثلاجة بـ250 جنيها.. ليلة سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي بالدقي
قعدة سوء جمعت بين تامر حنفي، شاب ثلاثيني العمر، ومسجل خطر وتاجر خردة، اتفق خلالها على أن يسرق شقق أهل منطقته، بشارع سليمان جوهر، بحي الدقي، مستغلا عدم تواجدهم في شققهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ5 أكتوبر Advertisements
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد على وجه رسمي إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانونًا.
ضبط 300 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (300) طربة من مخدر الحشيش. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس المطرب إيساف 6 أشهر لضربه أستاذًا وضابطًا بالمعاش
قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو مصطفى، بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط 2.5 طن أحجار تحتوى على معدن الذهب في أسوان
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نصر النوبة بأسوان من ضبط (100 جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2،5 طن) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال قيادته سيارة بطريق (مصر أسوان الزراعى) بدائرة القسم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إخلاء سبيل "سيدة المحكمة" بعد تعديها على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه
أمرت نيابة النزهة الجزئية بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا