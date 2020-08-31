مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حبس المطرب إيساف وإخلاء سبيل السيدة المعتدية علي ضابط شرطة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حبس المطرب إيساف وإخلاء سبيل السيدة المعتدية علي ضابط شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

28 أكتوبر.. نظر التظلم بأمر منع التصرف لأحد متهمي فساد المليار دولار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل التظلم المقدم في أمر المنع من التصرف في الأموال رقم 56 لسنة 2017، أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص لكل من " م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار ، و" ف.ح.م" و" ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق، لجلسة 28 أكتوبر المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الثلاجة بـ250 جنيها.. ليلة سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي بالدقي

قعدة سوء جمعت بين تامر حنفي، شاب ثلاثيني العمر، ومسجل خطر وتاجر خردة، اتفق خلالها على أن يسرق شقق أهل منطقته، بشارع سليمان جوهر، بحي الدقي، مستغلا عدم تواجدهم في شققهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ5 أكتوبر

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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد على وجه رسمي إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانونًا.