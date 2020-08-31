شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «لأني رجل» تختتم المرحلة الثانية في الإسكندرية باستهداف 2590 شخصًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت حملة لاني رجل فاعليات المرحلة الثانية من المبادرة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، في بيان الاثنين، إن الحملة استمرت على مدار 3 أيام وتضمنت لقاءات (فردية وجماعية ) قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع المكون من 10 شاب، واستهدفت 1829 شابا ورجلا و344 سيدة و417 طفل بإجمالي 2590 فردًا، وذلك بنادي الأتحاد السكندري ونادي أعضاء هيئة التدريس ومراكز شباب العمراوي والأنفوشي ومشيخة الأزهر الشريف ولجنه الفتوى وجولات بأماكن تجمعات الشباب.

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية

وأوضحت أن حملة «لأني رجل» تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التي تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل معها في العمل والدراسة باحترام، المشاركة في تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر، ولاقت رسائل الحملة استحسان المستهدفين.

مبادرة لأني رجل تختتم فعاليات المرحلة الثانية في الإسكندرية