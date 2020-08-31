شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنشر فيديو وصول الجرارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة النقل فيديو عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة سكة حديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب. وتضمن الفيديو دخول السفينة إلى ميناء الاسكندرية وعملية انزال العربات وخروجها من إلى الخط الرئيسي. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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