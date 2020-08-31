شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية في مختلف المواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في زيارتها للمجلس بصحبة شباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة «ولادك يا مصر»، التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، ومن بينها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بالمرأة في هذه المرحلة، وذلك في إطار برنامج وزارة الهجرة لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على استجابتها السريعة لتنظيم هذا اللقاء.

وأشادت «مكرم» في مستهل كلمتها بالجهد الكبير الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة، للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى التعاون المسبق الذي جمع بين المجلس والوزارة في تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر في الخارج، متمثلا في إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذي ضم 30 سيدة وخبيرة مصرية في الخارج، كذلك التعاون في حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على الدور الكبير والاهتمام الذي أولته القيادة السياسية للسيدات المصريات، فقد ضمت الحكومة 8 وزيرات، إضافة إلى 90 نائبة برلمانية، وهذا ما يعكس الإيمان الشديد من قبل القيادة السياسية في دورها ضمن خطط التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن أبناءنا في بالخارج عليهم دور كبير في توضيح وتصحيح الصورة الحقيقة عن مصر ومن ضمنها صورة المرأة التي ما زالت تقدم بصور نمطية، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بتخصيص عام بالكامل للمرأة المصرية، في سابقة لم تحدث في العالم كله.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها، إن القيادة السياسة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بشريحة الدارسين المصريين بالخارج وضرورة تعريفهم بما يطرأ من تطور كبير على كافة المستويات ومنها التعليم الجامعي بمصر، الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية بمعايير عالمية.

وأضافت وزيرة الهجرة، إنها اتفقت مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لتنسيق زيارة لعدد من الدارسين المصريين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، لمدينة الجلالة والاضطلاع على جامعة الجلالة الجديدة للوقوف على مستوى الجامعة ومدى جودة التعليم فيها.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم شباب الدارسين المصريين بالخارج للعمل سويا في إيضاح صورة مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها بالخارج، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه الدارسين المصريين بالخارج في الترويج لمصر خارجيا.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالوزيرة نبيلة مكرم وأبناء المصريين الدارسين بالخارج، معربة عن سعادتها وفخرها بتواجدهم في مصر في زيارة اليوم إلى المجلس قائلة: «وجودكم في المجلس اليوم شرف لنا»، مشيرة إلى أنها شاركت مع الوزيرة نبيلة مكرم في مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، وكانت تجربة ناجحة ونموذج يحتذى به من الجميع حول أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح والتقدم لمصر.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود وأنشطة المجلس، حيث أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت مصر كأول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تتكون من 4 محاور، وهي محور التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومحور الحماية تقوم على مؤشرات لقياس مدى نجاح تنفيذ الاستراتيجية وبرامج تمكين المرأة .

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وأشارت أن نسبة السيدات اللاتي يتولين حقائب وزارية في الحكومة المصرية وصلت إلى 25%، وهو تاريخيا أمر لم يحصل من قبل، موضحة أن البرلمان أقر تشريعات وقوانين تنصف المرأة منها قانون تغليظ العقوبة على التحرش وقانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، كما أن مصر موقعة على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المجلس تم إنشاءه منذ 19 عاما، وخلال هذه السنوات مر المجلس والمرأة المصرية بمراحل وتغيرات مختلفة.

وأكدت أن المرأة المصرية قوية وحاربت لعقود كثيرة للحصول على حقوقها، وتعيش الآن أزهى عصورها، كما أنها في مصر وصلت إلى منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي هي السفيرة فائزة أبوالنجا، وهو منصب لم يكن متاح من قبل سواء للنساء أو الرجال، مشددة على أن تحقيق المساواه ليس نهاية المطاف ولكن الأهم هو تغيير الثقافة والأفكار السائدة حول المرأة .

كما أشارت إلى حملة «التاء المربوطة..سر قوتك» التي أطلقها المجلس وحققت معدلات انتشار وصلت إلى أكثر من 100 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركز الحملة على أن المرأة ليست ضعيفه ولا مهمشة بل تسعى إلى تمكينها في جميع المجالات، وأشارت إلى جهود المجلس في تقديم توعية ما قبل الزواج والمتزوجين حديثا تقليل نسبة الطلاق وخلق مساحه أكبر من التفاهم بين الزوجين من خلال البرنامج التوعوي الذي أطلقه بعنوان «معا لنبقى».

واختتمت كلمتها بالتأكيد على استعداد المجلس تقديم كافة المعلومات المتعلقة بوضع المرأة في مصر لشباب مصر بالخارج .

ورداً على تساؤلات الشباب حول معدلات التحرش الجنسي في مصر، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المعلومات التي تشاع بالخارج حول هذه القضية هي معلومات مغلوطة، مطالبة شباب المستقبل الدارسين بالخارج بالبحث وراء المعلومات الصحيحة ونقلها لأنهم «سفراء مصر بالخارج»، لافته إلى أن هذه القضية تحتاج تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لنقل صورة مصر الأمنه للخارج .