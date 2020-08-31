شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس حى الزاوية الحمراء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع بحى الزاوية الحمراء، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة فرض هيبة القانون وعوده الانضباط إلى شوارع الحى، حيث أسفرت الحملة عن إزالة أكشاك وبناء مخالف وتعدى على أملاك الدولة وإزالة التندات المخالفة والإعلانات غير المرخصة بشارع المستشفى.

كما تفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء لمتابعة سير العمل وإجراءات طلبات التصالح فى المبانى المخالفة ولقاء مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وطلبتهم، موجها بسرعة إنجاز العمل والتيسير على المواطنين.

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وفي إطار الاهتمام برفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وعودة الانضباط لشوارع الحى نفذت إدارة الإشغالات بالحى، حملة لرفع ألاشغالات شملت رفع أشغالات مقهى بلوك 62 مساكن الضباط، ورفع أشغالات بلوك مساكن الضباط، ورفع إشغالات مقهى الفراعنة بلوك 15، وتم إيداع المضبوطات بمخزن شرطة المرافق بالحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى إطار متابعة ما يتم من أعمال والتطوير الذى يشهده شارع ترعة الإسماعيلية إشراف العميد هانى عبد القوى، رئيس حي الزاوية الحمراء، تم متابعة أعمال تغطية غرفة محبس المياه بمطلع كوبري تحيا مصر.