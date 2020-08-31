شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99% Advertisements التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر غدا المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة وزارة البيئة تعلن ضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ

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