"النيابة الإدارية " تصدر 3 توصيات لأعضائها عن قضايا مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشارعصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأثنين، منشورا تم تعمميه على أعضاء النيابة حول ظاهرة مخالفات البناء، وذلك في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، التي تكفل الحد منها والقضاء عليها ، وبحسب ما ورد فى المنشورالتأكيدا على وجوب انفاذ حكم المادة 175 مكررا من التعليمات العامة للنيابات، المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 222 لسنة 2019 في 21 أغسطس 2019، بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من اثارها الاجتماعية واللاقتصادية. وتضمن المنشور 3 توصيات جاءت على النحو التالى 1 - سرعة انجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل . Advertisements 2 - مراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكررا من التعليمات العامة سالفة الذكر بإحالة كافة المخالفات التي تثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة. 3 -على النيابات اخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الذكر.

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