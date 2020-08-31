شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة حى عين شمس شرق القاهرة برئاسة اللواء ماهر كامل، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق برئاسة الرائد عمرو الخطيب، أسفرت عن رفع الاشغالات من محلات مخالفة بشارع الإنتاج، والإشغالات بشارع العشرين، وضبط شيش من مقهى بشارع أحمد توفيق وتم تحرير محاضر للمخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إزالة مدرج بدون ترخيص شارع العشرين، وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى ظل حرص الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، نفذ الحى حملة صيانة لأعمدة الإنارة، تم انارة شوارع عبد العزيز عبد الدايم وامتداده، وتنظيف خلف مدرسة بن خلدون، وحارة محمود رمضان من شارع عبد الحليم محمود.

Advertisements

وفى سياق أخر، شن الحى حملة اسفرت عن تنفيذ الإزالة 29 شارع قمر 38 شارع أحمد عصمت مساحة 470 متر تقريبا، وتم تنفيذ الإزالة 131 بشارع اسماعيل الفنجرى اعمدة الدور الأرضى مساحة 250 متر تقريبا.

وإعاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس تشكيل لجنة حماية الطفولة، بحى عين شمس حيث اجتمع بأعضاء اللجنة الجدد وكلفهم بمهام لحماية اطفال عين شمس وتفعيل خدمة اغاثة الطفل، وكذلك متابعتهم لعدم استغلالهم في اعمال مخالفة للقانون، وكذا التفاعل مع الجمعيات الاهلية ؛ وكذا المجتمع المدني وكذلك المسح الطبى عليهم واعداد منظومة متكاملة من اجل اطفال بلا ماوي وكذلك القضاء علي ظاهرة اطفال الشوارع والانتهاكات التي تحدث؛ وكما تطرق لتفعيل وحدة الانقاذ السريع لحى عين شمس.