شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم قها» يؤكد استلام الكتب من مخازن الإدارة وتوريدها للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع صلاح الدين محروس، مدير إدارة قها التعليمية، مدارس الإدارة، حيث قام بزيارة مدرسة ترسا الابتدائية رقم 2 والتعليم الأساسى للتأكيد على استلام كتب المرحلة الابتدائية من المخازن وتوريدها للمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وتفقد «محروس» أعمال النظافة في المدارس، وأكد على عمل الصيانة البسيطة من أثاث وكهرباء، كما تقرر تشكيل لجنة من رياض الأطفال والتعليم الابتدائى لتوزيع الصفوف الأولى بالإدارة للتأكد من توزيع رياض الاطفال على حسب المربع السكنى.

وأكد مدير إدارة قها على تنفيذ تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وطه عجلان، وكيل وزارة التعليم، بعدم التجمعات داخل المدارس وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.