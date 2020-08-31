شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأمم المتحدة» بشأن اعتداء مستشارة على ضابط محكمة مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها، التزامهم الكامل بالقوانين المصرية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكل العاملين والعاملات بها أثناء تأدية عملهم.

وأعلنت أسرة الأمم المتحدة رفضها أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها.

كما تهيب الأمم المتحدة، في بيان وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة وتلقت «المصري اليوم» نسخه منه، بالجميع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة حالياً للحد من انتشار وباء «كورونا» بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت الإثنين القبض على سيدة تدعى «ن .أ» تبين من التحريات أنها تعدت على المقدم «و. ع»، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، أثناء تأدية عمله، ومزقت ملابسه لأنه طالبها بارتداء الكمامة.

وكشفت التحريات أنها مزقت ملابس الضابط ونزعت رتبته الميري وتطاولت عليه بالسب والقذف، قائلة: «بشتغل في الأمم المتحدة يا زبالة».

وقام أحد المتواجدين داخل المحكمة التي شهدت الواقعة بتصويرها ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى وتم ضبط المتهمة، وتمت إحالتها إلى نيابة النزهة للتحقيق في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت داخل محكمة مصر الجديدة ووقعت مشادة كلامية مع قائد الحرس واعتدت عليه بالسب والقذف، وقامت بنزع الرتب من بدلته الميرى.

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في سياق متصل، كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الادارية ادارة التفتيش بالنيابة الادارية باجراء تحقيق في الواقعة بعدما تبين أنها عضو بالنيابة الادارية، وامر رئيس الهيئة بعرض التحقيقات عليه بعد انتهاء التحقيقات.