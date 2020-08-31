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شكرا لقرائتكم خبر عن «رمز الصداقة» و«منصة المشاهدة» بالسد العالي يستعدان لاستقبال زوارهما غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدت منصة المشاهدة للسد العالي المسموح بها، ورمز الصداقة المصرية السوفيتية بمنطقة السد العالي، لاستقبال زوارهم، غدًا، في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية، اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري.
وتم التاكيد على العاملين والمسؤولين في المواقع الثقافية والتاريخية بالسد العالي على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراجعة أعمال الصيانة والتشغيل لجميع المنشآت والمواقع المسموح فيها بالزيارة السياحية.
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