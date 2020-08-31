روتاري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «العالمي للأورام» للتوعية بالسرطان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع أسامة الأحمر، محافظ روتاري مصر المنطقة 2451، ورئيس لجنة الوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان، أول بروتوكول للمنطقة الروتارية في عام 20/21، بالتعاون مع المركز العالمي للأورام SUN، الدكتور عمرو عبدالعزيز والدكتور ياسر القرم، وشركة PMED للندوات والتعليم الطبي، لإطلاق أول مشروعات اللجنة Oncology بالعربي المملوكة لشركة PEMD.
وأول مشروعات اللجنة برنامج يبث على السوشيال ميديا؛ للتوعية بكل ما يتعلق بأمراض السرطان بواسطة أستاذة متخصصة في أمراض الأورام وبأسلوب مبسط؛ لتسهيل تلقي المعلومة العلمية الموثقة الصحيحة إيمانا من الأطراف الثلاثة بدورهم ومسؤوليتهم تجاه المجتمع والأفراد طامحين في تغيير مفاهيم الأفراد الخاطئة عن مرض السرطان، وتغيير أسلوب حياتهم لممارسات وعادات صحية وسليمة وتخفيف العبء المادي على الأسرة والدولة في الإنفاق على العلاج.
وبحسب بيان، يُؤمن البرنامج بأن المجتمع لا ينهض إلا بالأفراد الأصحاء بدنيا، لأنهم القادرون على العمل وإحداث تنمية في شتى المجالات، وسيجرى إطلاق البرنامج عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.
كما أطلق «الأحمر» مبادرة لتسكين المرافقين للمرضى والتطوع من أعضاء الروتاراكت؛ لتوصيل المرضى وذويهم لتلقي العلاج في مستشفيات الإسكندرية، وجرى الاحتفال في حضور نخبة من أستاذة كلية الطب في مختلف التخصصات، والمحافظ السابق الدكتور عاصم عبدالرازق، وعددا من قيادات المنطقة ورؤساء اللجان، ورؤساء الأندية.
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