شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي منذ بداية حكم السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة تقدما إيجابيًا وملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة المناحي.

وقال «غنيم» خلال حفل تكريم الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ، الإثنين، إنه منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام شعب مصر قبل 6 سنوات، متعهدًا بمستقبل واعد وبناء مصر الحديثة بمشاركة جميع فئات الشعب وفي مقدمتهم المرأة المصرية، والشباب، وذوي الهمم وغيرهم، في منظومة تعمل بروح الفريق الواحد في كل القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن «الدولة أتاحت الدولة للمرأة آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل، ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فالمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليًا، وطموحها في الوقت الراهن غير محدود».

وهنأ المحافظ الدكتورة حنان سليمان بهذه المناسبة، مؤكدًا ثقته في أن تكون عند ثقة أبناء المحافظة بها، وبغيرها من النواب سواء بمجلس الشيوخ أو النواب، مؤكدًا أن «المحافظة تسير بخطى جيدة نحو تنمية شاملة وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة، وأن منظومة العمل ترتكز على روح الفريق الواحد والتكامل بين كل مكونات المجتمع».