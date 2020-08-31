شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: إنشاء قاعدة بيانات لأسر شهداء فيروس كورونا من الأعضاء للتواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء، ذوي وأسر شهداء الأعضاء المتوفين بفيروس كورونا، ببعض البيانات للتواصل معهم، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، تيسيرا عليهم في التعامل مع الخدمات النقابية.

وقالت النقابة في بيان صحفي أن قسم رعاية أسر الشهداء من الأطباء، والتابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة لأطباء مصر، أعلن عن حاجته للبيانات التالية، وذلك لعمل قاعدة بيانات تخص أسر شهداء فيروس كورونا من الأطباء البشريين للتواصل معهم وتقديم خدمات لذويهم.

وأضاف البيان: «نرجو الاهتمام بملء البيانات التالية للأهمية وارسال المرفقات على واتس اللجنة الاجتماعية رقم 01050104751، والمرفقات المطلوب إرسالها هي: صورة شهادة الوفاة- صورة نتيجة مسحة PCR ايجابي كورونا- شهادات ميلاد الأبناء».