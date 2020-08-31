شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها بجانب الأشقاء السودانيين في مساعيهم من أجل إحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاق چوبا للسلام» بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك اليوم برعاية مُقدرة من جانب جمهورية جنوب السودان.
وجددت مصر تأكيدها على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد وقوفها بجانب الأشقاء السودانيين في مساعيهم من أجل إحلال السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.