شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها بجانب الأشقاء السودانيين في مساعيهم من أجل إحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاق چوبا للسلام» بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك اليوم برعاية مُقدرة من جانب جمهورية جنوب السودان.

وجددت مصر تأكيدها على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.