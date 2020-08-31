شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكاوى المواطنين.. «مياه أسيوط»: خطة مكثفة لتغيير العدادات المعطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن خطتها لتغيير عدادات المياه المعطلة نظرًا لشكوى المواطنين من ارتفاع قيمة المتوسط الذي يتم تخصيصه كقيمة ثابتة لصاحب اشتراك العداد المعطل طبقا للقرارات واللوائح المعمول بها في نظام المحاسبة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص كل الحرص على الاستجابة السريعة لتلك الشكوى الخاصة بمحاسبة العداد المعطل، وتسهيل كافة الإجراءات المتبعة لتغييره إلى عداد جديد ليقوم المواطن بسداد استهلاكه الفعلي الذي قام باستهلاكه وليس المتوسط في حالة العداد المعطل.

وأوضحت همت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن كل المطلوب من العميل الذي يشكو من عطل عداد المياه الخاص به وعدم التمكن من قراءة الاستهلاك أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية وآخر فاتورة مياه تم سدادها لتغيير العداد المعطل لآخر سليم خلال فترة وجيزة دون أي معاناة، وأضافت أن القطاع التجاري بالشركة يتيح إمكانية تقسيط ثمن العداد الجديد سعيا لحل المشكلات الخاصة بالقراءات والاتجاه بخطو ثابتة نحو تحقيق مصداقيتها ضماناً لسلامة المحاسبة مع العملا الكرام.

ونوهت إلى أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين للاستعلام والإبلاغ عن أي شكوى وذلك من خلال الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضي، ورقم الهاتف المحمول 01280733990، والواتس آب 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، والموبيل ابليكيشن لاستقبال الشكاوى وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني.