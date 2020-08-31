شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: المستشفى الجامعي دورها حيوي في دفع جهود الدولة لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إن هناك دور أكاديمي فاعل في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة، بوجود جامعتين «جامعة بني سويف، وجامعة النهضة» على أرض المحافظة، حيث يمثل ذلك دعمًا لأهم الميزات النسبية وموردًا هامًا من خبرات وعقول أساتذة أفاضل ممن يُشار إليهم بالبنان لتميزهم في مجالاتهم وتخصصاتهم على كافة المستويات.

ونوه على أنه حرص منذ توليه المسؤولية على الاستفادة من هذا المورد المهم والنوعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تكون الجامعات بما تمتلكه من خبرات أكاديمية عنصرًا مهمًا وركيزة أساسية في الخطة التنموية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدور المهم للمستشفى الجامعي في دفع جهود وخطة الدولة الشاملة في مجابهة تداعيات كورونا، مجددًا الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة، على تفانيهم في العمل، قائلا: «بفضل الله أولا ثم بجهود جيش مصر الأبيض الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص».

جاء ذلك اجتماعه في مجلس الجامعة، والذي حضره محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.