شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: تعقيم مجمع محاكم المدينة استعدادًا لـ«إعادة الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير مجمع محاكم المدينة والقاعات والمكاتب والملحقة بالمبني ضمن خطة المدينة لأعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد «عبدالرازق» في تصريحات صحفية، الإثنين، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الـ5 الثابتة شرقًا وغربًا وجنوبًا، القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن بدء جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والإثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.