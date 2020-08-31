شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يُعلن عن ٣ منح جديدة لأبناء المدينة بالجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم توفير عدد 3 منح دراسية جديدة بالجامعة البريطانية لأبناء المدينة، خلال العام الدراسى 2020/ 2021، وتشمل: «كلية هندسة الطاقة، كلية التمريض، آداب لغات»، مع فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلين على مجموع 92% فأكثر بالنسبة لشعبة علمى علوم، و90% فأكثر لطلاب عملى رياضيات والقسم الأدبى.

وأشار «شعيب» إلى أنه يتم استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح، وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع الالتزام بالضوابط الاحترازية وارتداء الكمامة واستقبال شخص واحد فقط، بدءً من غد الأحد 30 أغسطس حتى السبت القادم 5 سبتمبر القادم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقًا.