شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد ببورسعيد: إجراء القرعة الثالثة للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، والمشرف على ملف التسكين، اليوم الاثنين، عن إجراء القرعة الثالثة من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي سوف تتم الأربعاء المقبل، 2 سبتمبر، الساعة 11 صباحًا بصالة 6 أكتوبر الرياضية المغطاة.
ونبه السكرتير العام المساعد على أن يحضر فرد واحد (الزوج أو الزوجة) من الأسرة المخصص لها منعًا للتزاحم، مع الالتزام بارتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ونشر «رمضان» رابط بأسماء من ستجري بينهم قرعة تخصيص الوحدات حسب موقعها وعنوانها على البوابة الرسمية للمحافظة.
للإطلاع على أسماء القرعة الثالثة للمرحلة الثالثة على الرابط التالي:
http://www.portsaid.gov.eg/MainPage/Dispexclusive.aspx?ID=7196
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