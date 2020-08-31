شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين سقطا من إحدى البنايات بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخصان مصرعهما نتيجة سقوطها من إحدى البنايات أثناء عملهما في إحدى البنايات بمدينة العلمين القديمة. وكانت إسعاف مطروح قد تلقت بلاغا بإصابة شخصين بإصابات بالغة إثر سقوطها من مكان مرتفع بمدينة العلمين. وتحركت على الفور سيارتا الإسعاف من السيارات المتواجدة على الطريق الدولى جوار المدينة لإنقاذ المصابين وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزى وحاول طاقم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى إنقاذهما إلا أنهما قد فارقا الحياة وجثتاهما محفوظتان بثلاجة المستشفى وتحت تصرف النيابة، وهما اسلام مصطفي عطا ٣٠ سنة البحيرة ومصطفي كمال حصافي ٣٠ سنة البحيرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين سقطا من إحدى البنايات بمطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.