شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشرقية» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس تنفيذي محافظة الشرقية جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب والوطن، والذين استشهدوا مؤخرا خلال مواجهاتهم للعناصر التكفيرية بأرض سيناء.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء من أبناء المحافظة، مؤكداً أن الشرقية ستظل تقدم كل يوم شهيداً من أبنائها للدفاع عن أمن واستقرار الوطن الغالي مصر.

وأضاف أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخاً مشرفا للوطن في التضحية من أجله، مؤكدا قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب، والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة.

وقال المحافظ: «لن ننسنى شهداء الوطن، وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية، ودماء ذكية روت أرض الوطن للدفاع عن أمنه واستقراره».