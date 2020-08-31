شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: افتتاح مشروعات تنموية تصل قيمتها لـ3 مليار جنيه في الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إن المحافظة تحظى باستمرار باهتمام الدولة، خاصة وإنها إحدى محافظات الصعيد التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بوصلة التنمية نحو الصعيد، وبالفعل شهدت منطقة الصعيد نقلة نوعية في مجال المشروعات القومية الخدمية التنموية، مؤكدًا على أن بني سويف ستشهد في الفترة المقبلة افتتاح مشروعات تنموية تفوق الـ3 مليار جنيه في مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك اجتماعه الشهري، والذي حضره محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشار محافظ بني سويف أن المحافظة أيضًا حظيت بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية خلال الـ6 سنوات الماضية، بتكلفة تبلغ حوالي 87 مليار جنيه، ما يؤكد على توجه الدولة في عهد الرئيس السيسي نحو تنمية الصعيد بشكل جاد، كما أن هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتمنع هجرتهم من المحافظة للعمل خارجها، وتشمل هذه المشروعات عدد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والطرق والاستثمار والصرف الصحي ومياه الشرب والصحة وغيرها.