شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تظلم المتهم الثاني بـ«فساد المليار دولار» من التصرف في أمواله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل تظلم المتهم الثاني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار، من التصرف في أموالة لجلسة ٢٨ أكتوبر، حيث تظلم المتهم على القرار رقم 56 لسنة 2017، أوامر تحفظ الصادر، من مكتب النائب العام، في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق بمنعه من التصرف في أمواله.

صدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد على، ووائل عبدالمقصود.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار، من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة، ودول أخرى.