شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى السلام ببورسعيد تُعلن عن نجاح أول عملية بالمنظار الجراحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى السلام ببورسعيد (بورسعيد العام) إحدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، عن نجاح أول عملية بالمنظار الجراحي، وهي عملية إزالة المرارة.

وأشار بيان للمستشفى إلى أن العملية تمت بأعلى درجات المهنية، وفي زمن لم يتعدى الساعة، وقام بإجرائها الدكتور إبراهيم عبدالحليم، استشاري جراحة المناظير والأورام، والدكتور بهاء الدين حسن، أخصائي جراحة المناظير والأورام، والدكتور على الشيمي، طبيب مقيم، والدكتور حاتم الطاهري، أخصائي التخدير.

وأوضح البيان أنه يتم أيضًا استئصال الزائدة بمنظار البطن الجراحي وجراحات أورام الرحم والمبايض، بمنظار البطن الجراحي، جراحات أورام الكبد والجهاز الهضمي بمنظار البطن الجراحي، وجراحات السمنة المفرطة بمنظار البطن الجراحي، جراحات الفتق وتركيب الشبكة بالمنظار.

ولفت البيان إلى فتح إمكانية الحجز من المستشفى مباشرةً بخلاف التحويلات من الوحدات الصحية.