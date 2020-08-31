وزيرة الصحة تعلن تغيير اسم مستشفى الأقصر العام لـ "الكرنك الدولى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تغيير اسم مستشفى الأقصر العام ليصبح مستشفى "الكرنك الدولي"، وجاء ذلك خلال تفقدها مستشفى "الكرنك الدولي" (الأقصر العام سابقًا)، حيث تستكمل الوزيرة جولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة تفقدت المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي" والذي سيتم تخصيصه للسياحة العلاجية واستقبال الوافدين لمصر بغرض العلاج، ويضم 60 سريرًا، و 6 غرف عمليات، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة الفندقية، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من تجهيز المبنى بالكامل خلال شهرين.

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وأضاف أن الوزيرة اطمأنت خلال جولهتا على سير عملية الإحالة للمرضى بين الوحدات الصحية المتواجدة في محيط مدينة الأقصر ومستشفى "الكرنك الدولي"، كما راجعت الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على الأطقم الطبية بالمستشفى، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال جائحة فيروس كورونا جنبًا إلى جنب مع العمل بالتأمين الصحي الشامل، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.