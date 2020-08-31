شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد المبنى الإقليمى للرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الأحد، المبنى الإقليمى لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن المبنى الإقليمى لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، هو أحد هيئات المنظومة الجديدة لإقليم جنوب الصعيد، والذى يقدم الخدمات لمحافظات الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والوادى الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.

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وأضافت الوزارة أن الوزيرة أكدت خلال تفقدها المبنى أنه تم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث أهدته المحافظة كدعم للمنظومة الجديدة، ويتكون من 3 أدوار، دور مخصص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ودورين مخصصين لرئاسة إقليم جنوب الصعيد للهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحة أن المبنى يشرف على تقديم 3 مستويات من خدمات الرعاية الصحية، ويتيح الربط المميكن بين كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات التابعة له.

وتابعت الوزارة، أن المقر يضم غرفة لدعم واتخاذ القرار تحتوى على لوحة للمؤشرات الفنية، والمالية، والإكلينيكية والتى تدعم تطبيقات الميكنة الخاصة بالمنظومة الجديدة، وتساهم فى رفع الكفاءة الإدارية، والرقابة الفنية، والمالية سواء للمستشفيات أو الوحدات، بالإضافة إلى تقييم أداء العاملين من الأطقم الطبية والإدارية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء مقر داخل المبنى يخدم تسويق خدمات السياحة العلاجية بمحافظات جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.