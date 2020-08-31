شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يصدر طبعة خاصة من كتاب دار القضاء العالى لـ خالد القاضى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، طبعة خاصة من كتاب "دار القضاء العالى.. رمز العدالة وقدسية القضاء"، تأليف المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، وقامت مطابع الشرطة برئاسة اللواء على عبد الرحمن بطباعة الكتاب لهذه الطبعة الخاصة، وهو يقع الكتاب فى 560 صفحة ملونة.



خلال تدشين الكتاب

وقال المستشار الدكتور خالد القاضى مؤلف الكتاب، إن الكتاب يعد أول مؤلّف توثيقى لدار القضاء العالى منذ نشأته عام 1937 م، ويتناول تعريفًا لدار القضاء العالى "المبنى والمعنى"، وللصروح القضائية المناظرة له حول العالم فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وسلطنة عمان وباكستان، كما يعرض الكتاب لعدد كبير من رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومحكمة واستئناف القاهرة والنواب العموم ورؤساء نادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا ونقباء المحامين ووزراء العدل.



خلال تدشين الكتاب

ويسجل "القاضى" فى هذا الكتاب جوانب من عظمة هذا الصرح القضائى الكبير، فقد عرض للتنظيم القضائى المصرى، ولأعمال متنوعة من الأحكام القضائية والمرافعات والقرارات الصادرة من دار القضاء العالى سواء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة أو المحكمة العليا ثم الدستورية العليا والنيابة العامة، كما نشر "القاضى" فى ملحقى الكتاب أقوال عدد من المفكرين والمثقفين ولتغريدات فى مواقع التواصل الاجتماعى حول دار القضاء العالى، واختتم القاضى الكتاب بعدد من مقالاته حول القضاء عبر مسيرته الممتدة.

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وقد أهدى القاضى النسخة الأولى من تلك الطبعة لرئيس نادى القضاة، وبعض القضاة وأساتذة الجامعات الذين حضروا الإهداء .



خلال تدشين الكتاب

كما حرص القاضى على تكريم مطابع الشرطة بإهداء الكتاب لرئيس المطابع اللواء على عبد الرحمن والتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل طباعة الكتاب.