شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد عدم فتح الأضرحة وتوجه الأئمة بالالتزام بمدة وموضوع خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الأوقاف بالإعداد وتنظيم متميز في الأسبوع الماضي لصلاة الجمعة، مؤكدة على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى، هوعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، وعدم السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

وأكدت وزارة الأوقاف على بشدة وحسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأى حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون بعنوان : الإيمان والعلم ، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا

وقال جمعة، إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع ، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد ، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لقيادات وزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية وجميع العاملين بالأوقاف على اختلاف درجاتهم الوظيفية، لنجاحهم فىى عملهم على عودة صلاة الجمعة في المساجد.

وقال جمعة:"وأخص بالذكر جميع الأئمة والقائمين على العمل بالمساجد على ما بذلوه من جهد يذكر فيشكر في الإعداد المتميز لعودة صلاة الجمعة ، مما أدى إلى إتمام الصلاة بلا أي مخالفات أو تجاوزات، والحمد لله الذي أكرمنا بوعي وحضارة شعب مصر العظيم".

وفيما يلى ضوابط فتح المساجد لصلاة الجمعة التى وضعتها وزارة الأوقاف:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

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4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.