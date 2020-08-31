شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعد لاختيار مستشار إعلامى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتعيين مستشار إعلامي جديد بعدما أعلن محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة استقالته دون الإفصاح عن أساب عدم استمراره فى العمل. ويأتي ذلك في الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية من أجل الأسر الأولى بالرعاية ، كما نجحت الوزيرة فى الوصول لعدد المستفييدن من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " لما يقرب من 3.6 مليون أسرة حتى الآن، كما تقوم الوزارة حاليا بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية. Advertisements

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