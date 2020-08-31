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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة فى جولة تفقدية لنادى الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين، جولة تفقدية بنادي الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة وما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة.
شارك فى الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإيهاب الابياري مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة ومن مجلس ادارة النادى محمد نجم أمين الصندوق وأحمد ثروت عضو محلس الادارة وعزت إلياس المدير التنفيذي للنادي .
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