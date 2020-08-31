شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة فى جولة تفقدية لنادى الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين، جولة تفقدية بنادي الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة وما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة. وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقاً بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا، ووجه بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي . شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة ، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها، وعقب الجولة التقى وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة النادى برئاسة الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير الاهرام الرياضى وتم الاتفاق خلال الاجتماع بتسليم النادى بحد اقصى شهر فبراير المقبل ووعد الوزير بتقديم كافة إمكانيات الوزارة لنادى الصحفيين . Advertisements ومن جانبه وجه محمد شبانة الشكر للدكتور اشرف صبحى مشيرا إلى أنه لا يبخل على نادى الصحفيين بشىء، وأنه وافق على خطة التطوير كاملة التى ينفذها مصنع الطائرات، مؤكدا أنه اتفق مع الوزير كذلك على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بالنادى وستتم إعادته بعد أكثر من عشر سنوات لوجوده بشركة المقاولون العرب لصيانته وتطويره . شارك فى الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإيهاب الابياري مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة ومن مجلس ادارة النادى محمد نجم أمين الصندوق وأحمد ثروت عضو محلس الادارة وعزت إلياس المدير التنفيذي للنادي .

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