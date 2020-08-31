شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى الشعب الليبى فى وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة والتعازى للشعب الليبيى، فى الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات. وقال فى برقية عزاء: "يتقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبى الشقيق، ولأسرة الفقيد الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب ينعى الشعب الليبى فى وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.