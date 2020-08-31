12 معلومة عن معرض "ملوك الشمس" فى التشيك بالتزامن مع افتتاحه رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة التشيكية براج مساء أمس افتتاح معرض ملوك الشمس بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والذى يعد أحد المعارض المؤثرة دوليا. وإليك أهم المعلومات عن القطع المعروضة: 1. جاءت فكرة إقامة المعرض بمبادرة من الجانب التشيكى. 2. يهدف تدعيم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وجذب مزيد من السياحة إلى مصر. 3. يفتتح المعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار. 4. وافق مجلس الوزراء فبراير الماضى على إقامة معرض "ملوك الشمس" فى التشيك لمدة أربعة أشهر. 5. كان الموعد المحدد خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020. Advertisements 6. تم تعديل الموعد المقرر بناء على طلب التشيك لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 7. وصلت أول أغسطس الماضية إلى المتحف القومي ببراج القطع الأثرية الخاصة بالمعرض "ملوك الشمس". 8. المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021. 9. يعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية. 10. اهم القطع رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف". 11. يعرض مجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس. 12 - مجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين.

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