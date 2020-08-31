شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": فحص الطعون على المتقدمين لجدول المشتغلين بجدية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف، وذلك إيمانا بحق الجمعية العمومية فى متابعة ومعرفة كل ما يجرى داخل النقابة، ولمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أية طعون يرونها ضد أى متقدم للجنة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية.

وأضاف خالد ميرى فى بيان له، أن لجنة القيد بابها مفتوح لتلقى آية طعون وأنه سيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.

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قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد لجنة القيد للنقل لجدول المشغلين، أيام 7,8,9 سبتمبر القادم، مؤكدة أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى أثناء الحضور.

وأعلنت لجنة القيد أسماء المتقدمين للجنة المشتغلين ومواعيد مثولها أمام لجنة القيد برئاسة خالد ميرى.

كانت نقابة الصحفيين، قد فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11الى 25 يوليو الماضى، حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة، وهى خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات، وصورة الكارنيه.