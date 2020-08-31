شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن آلية لمتابعة خطط الأداء بالمديريات ومحاسبة المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا مهما مع رؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم بالوزارة لمتابعة الخطط الفنية للعام المالى الجديد، ووضع آلية لمتابعة الإدارات المناظرة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات لحظيًا لتوفير التوجيه اللازم لها، وتحديد احتياجات كل إدارة وفقًا للمتغيرات اليومية، ومراقبة خطط الأداء السنوية أسبوعيًا، وشهريًا، وسنويًا، ولحظيًا لكل مفتش على حدة وليس لكل مكتب أو إدارة.

ووجه الوزير بضرورة تفعيل أوجه التواصل مع المديريات بشكل يضمن سرعة التعامل مع المشاكل والمعوقات اليومية ورفع أداء العاملين، ومتابعة ما ينفذ من الخطط الموضوعة وتحسين مستوى الأداء.

وأكد الوزير قيام كل إدارة مركزية بالتواصل مع الإدارات المناظرة لها فى المديريات تحديد احتياجاتها فى الموازنة الجديدة لاستكمال أعمالها، بحيث يكون الشكل النهائى للموازنة يعبر عن الأداء الفعلى للإدارة وما هو مطلوب بالفعل.

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وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسى من وضع منظومة التواصل اللحظى مع المديريات هو المتابعة اللحظية لكل أعمالها فى كل المجالات، وسرعة التعامل مع الأمور المستجدة، وسهولة التوصل إلى قرارات كانت فى الماضى تحتاج المزيد من الوقت، بما يزيد المشكلات تفاقمًا، ليتم ترجمة تلك الآلية لهذه المنظومة عن طريق بعض التقنيات والبرامج الالكترونية "الواتس آب" أو "البريد الإلكتروني".....إلخ.

وشدد وزير القوى العاملة على أنه فى حالة وجود أى خلل فى الأداء لدى أى مفتش فى أى إدارة سيتم محاسبته ومحاسبة مدير المديرية التابع لها على التقصير من خلال التقارير الشهرية المقدمة بناء على مشروع التنافسية والمنفذ، والمسئول عن المفتشين بكل مديرية.

وكشف الوزير عن إعداد قرار وزارى يحدد اختصاصات كل إدارة مركزية فى تحديد من تتواصل معه وتحديد احتياجات كل إدارة والخطط الفنية لها، لتكون بمثابة الرقيب على تنفيذ تلك الخطط .