شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملك ماليزيا ورئيسى قيرغيزستان و"ترينيداد وتوباغو" بأعيادهم الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية إلى كل من السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله أحمد شاه ملك ماليزيا، ورئيس الجمهورية القيرغيزية سورونباي جينبيكوف، ورئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو، باولا ماي ويكس.

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