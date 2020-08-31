شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تؤكد برمجة التذاكر على عدم قبول التذاكر المتخطية وقت الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة مبرمجة بقبول التذاكر فى الخروج لفترات توازى الوقت المتوقع أن تستغرقه رحلة الراكب، عقب ذلك لا تقبل البوابات خلال الخروج التذاكر ويعد الراكب مخالفا، وأضافت شركة المترو أنه فى هذه الحالة يتم تغريم الراكب غرامة قدرها 50 جنيه تحصل من كل شخص مثل الغرامة التى تحصل من كل راكب يقوم بركوب خطوطه الثلاثة بدون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

ويقوم بتحصيل هذا النوع من الغرامات أفراد المترو الموجودين بالمحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

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وأكدت شركة المترو، أن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه والحفاظ على أموال وإيرادات المرفق.



